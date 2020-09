Costiera amalfitana , paradiso e inferno. L’incendio visto da Ravello sotto la luna piena arriva sotto l’Avvocata. Dal mare della costa d’ Amalfi sembra si sia sviluppato sopra la Collegiata, in realtà si tratta sempre della stessa zona, verso San Vito , sotto il monte Flaerzio . Una zona che è stata presa di mira decine di volte dai piromani. Dopo ben due incendi a Tramonti il giorno prima e dopo vari incendi sia in zona che fra Positano e Praiano c’era da aspettasserlo . Le fiamme sono visibili da mezza Costiera amalfitana e sono impressionanti so una luna piena che altrimenti sarebbe stata meravigliosa. A nulla possono i volontari se non mettere in sicurezza le abitazioni e ciroscrivere l’incendio aspettando aerei e canadair che la Regione Campania manderà non prima delle 9.. nessuna informazione ufficiale dal Comune, ringraziamo Julio Fusco e Secondo Amalfitano.