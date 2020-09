Costiera amalfitana off limits: prevista chiusura della statale anche ad Amalfi oltre che Praiano

Nel dettaglio, tra le ore 23.50 di martedì 15 e le ore 7.00 di mercoledì 16 settembre 2020 sarà chiuso al traffico il tratto dal km 26,950 al km 27,100, nel territorio comunale di Amalfi (SA).

Per i mezzi provenienti da Vietri in direzione Positano il percorso consigliato è l’autostrada A3 ‘Napoli-Salerno’ con uscita allo svincolo di Castellammare di Stabia oppure l’uscita sulla ex 366 Agerolina al bivio di Lone al Km 28,020, mentre per i veicoli provenienti da Sorrento in direzione Vietri il percorso consigliato è l’uscita Gragnano sulla ex SS366 “Agerolina” (bivio per Amalfi).

La costiera amalfitana, ricordiamo è già interdetta tra Praiano e Positano, dove l’incendio che ha determinato la caduta di materiale roccioso sulla carreggiata, sta letteralmente paralizzando la Divina da settimane. Sono iniziati di recente i lavori di messa in sicurezza nel tratto compreso tra il km 18.300 e il km 18.600, dove vige ancora il divieto di circolazione.