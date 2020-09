Costiera Amalfitana, il ritorno delle pseudorche. Come scrive Pasquale Raicaldo per la Repubblica, un avvistamento eccezionale del mare della Costiera amalfitana: un grande branco di pseudorche, i delfini neri che ricordano – per morfologia – le celebri orche, si è mostrato all’obiettivo incredulo di Katharina, che navigava con il suo compagno a bordo di un gommone appena noleggiato dalla ditta “La Sibilla”. L’incontro fortunato – e decisamente raro nel Mediteranneo (dove negli ultimi due secoli si conta appena una trentina di avvistamenti – è avvenuto al largo di Praiano. A condividerne la rilevanza scientifica, ricordando un avvistamento simile circa un anno fa, nella stessa zona, è la onlus Oceanomare Delphis, che monitora i cetacei nel golfo di Napoli con l’Ischia Dolphin Project. “Si tratta di una specie occasionale nel Mediterraneo – sottolinea la cetologa Barbara Mussi, presidente dell’associazione – definita peraltro ‘near threatened’ (prossima alla minaccia) nella Lista Rossa globale dell’IUCN”. Le pseudorche hanno una testa arrotondata, priva del rostro: di qui il parallelismo con le orche. I maschi possono raggiungere fino a sei metri di lunghezza, le femmine cinque.