Costiera amalfitana, Chelsea Como ritorna a Positano in vero stile sirena

Costiera Amalfitana. Dal Colosseo a Roma fino alle acque blu di Positano. Ecco il viaggio immortalato dagli scatti su Instagram di Chelsea Como, giovane artista musicale conosciuta per i singoli Waves e Missing you.

A incantare i suoi follower, un video che la mostra con la coda da sirena a nuotare sui fondali della città verticale. “Just keep swimming”, si legge sotto il post, che prosegue: “Attualmente a Positano sto cavalcando l’onda, registrando nuova musica e vivendo una vita da sirena. Siete pronti per un seguito di Waves?“. Tutto lascia presagire che la star, una mozzafiato Venera nera, stia girando il videoclip del suo prossimo video. Tutto da scoprire!

Nel 2019 Chelsea è già stata a Positano e il direttore di Positanonews ha avuto l’occasione di intervistarla. Ha posato in una spiaggia deserta di Minori per uno shooting fotografico e videografico che è stato utilizzato per il suo nuovo singolo Waves.