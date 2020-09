Costiera amalfitana ancora in fiamme: paura a Valle delle Ferriere – VIDEO

Gli incendi in costa d’Amalfi continuano a far paura. Dopo le fiamme a Praiano, Tramonti e ieri a Maiori, stavolta la zona colpita sembra essere quella della Valle delle Ferriere, in località punta d’Aglio nel comune di Scala.

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio e sono stati immediatamente allertati i soccorsi terrestri, con i volontari della protezione civile P.A. Millennium Amalfi, le Guardie Forestali e le squadre antincendio.

È stato prontamente comunicato tutto al DOS ( Direzione Operazioni di Spegnimento) della Protezione Civile della Regione Campania e a breve, si inizierà con le operazioni di spegnimento attraverso mezzi aerei – ha dichiarato l’amministrazione comunale di Scala.

Foto: Antonio Acunto

Video: Antonio Bottone