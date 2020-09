Costa d’Amalfi, weekend da “Gusta Minori” a “Positano, Mare Sole e Cultura” e Ravello Festival

Domani – VENERDI’ 11 SETTEMBRE – ORE 20 – A MINORI – l’inizio della XXIV edizione di GUSTAMINORI. La stampa avrà la grande opportunità di entrare, attraverso effetti scenici unici, nella villa romana come si presentava nel I Secolo d.C. con “Dramma De Antiqvis 5.0”. Spettacolo multimediale che si ripeterà tre volte a sera: ore 20, 21 e 15 e 22 e 30, dall’11 al 13 Settembre proprio nella Villa Romana di Minori con videomapping in 3D ed attori dal vivo.

Sempre domani, Venerdì 11 Settembre, ore 21, presso la terrazza panoramica “Le Agavi” il “Positano, Mare, Sole e Cultura” con il direttore del TG2 GENNARO SANGIULIANO.

Ricostruita con videomapping in 3D l’eruzione che coprì la Villa Romana di Minori. Evento nazionale aperto alla stampa in tre serate uguali: 11 – 12 e 13 Settembre a Minori in Costiera Amalfitana.

A Minori dall’11 al 13 Settembre ritorna il tradizionale Gustaminori. L’evento famoso nel mondo è giunto alla sua XXIV edizione. Ci saranno delle sorprese innovative con musiche ed opere inedite in “Dramma De Antiqvis 5.0”. Spettacoli tutti aperti alla stampa ed al pubblico nel pieno rispetto delle norme anti – Covid alle ore 20, alle ore 21 e 15, alle ore 22 e 30 dell’11 – 12 e 13 Settembre. Negli stessi giorni Le Vie del Palato con visite al Sentiero dei Limoni, Le Vie dell’Arte con lavori artigianali lungo i vicoletti del paese ed il Villaggio del Gusto sul Lungomare.

La Costiera non si ferma e proseguendo in una stagione oltre ogni rosea aspettativa, punta adesso sul turismo settembrino e lo fa ancora una volta con eventi di grande qualità tra musica, teatro, libri.

A Positano, invece, l’11 Settembre, evento davvero di grande spessore intellettuale presso la terrazza Le Agavi. Alle ore 21 “Positano, mare, sole e cultura” con “Libertà e Dogmatismi”. Interverrà tra gli altri il Direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria con richiesta a info@maresolecultura.it

Ma ecco i tanti e grandi eventi lungo tutta la Costa, in ordine cronologico.

Sempre Venerdì 11 Settembre a Cetara , presso Piazzetta Grotta, alle ore 21, “Teatri in blu” – MUSICHE METROPOLITANE – CONSIDERAZIONI SEMISERIE SULLA SCRITTURA DELLE CANZONI – DI E CON LORENZO KRUGER

A Ravello, alle ore 20 e 30, presso Villa Rufolo, per il Festival di Ravello, l’ORCHESTRA DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI, direttore MARCO ARMILIATO con musiche di Schubert, Brahms.

Ed ancora Sabato 12 Settembre, ancora a Ravello, al Belvedere di Villa Rufolo, ore 20 e 30, l’ORCHESTRA FILARMONICA DI BENEVENTO, direttore CARLO RIZZARI, con musiche di Beethoven



Alle ore 21 e 30, ancora a Ravello, Concert Society allo SPANISH EVENING.

Ed infine Domenica 13 Settembre, alle ore 20 e 30, presso il Belvedere di Villa Rufolo il Ravello Festival con BRAD MEHLDAU, PIANOFORTE.