Costa d’Amalfi vs Sorrento a “4 hotel” con Bruno Barbieri: ecco la vincitrice

Bruno Barbieri ha scelto 4 Hotel tra la costa di Amalfi e Sorrento per portarci alla scoperta della vera vacanza made in Italy. A vincere la sfida della quarta puntata andata in onda lo scorso martedì, è Anna Camera d’Afflitto.

Inutile raccontare di una gara molto combattuta tra gli albergatori della costiera amalfitana e penisola sorrentina, in un sfida ricca di puro agonismo. Non è corretto, dunque, parlare di un conflitto, ma sana competizione tra le due località più belle della Campania, e non solo.

L’hotel che porta a casa la vittoria ha una storia alle spalle, affascinante quanto il luogo in cui si affaccia, a picco sul mare, qui il racconto di Anna come riporta il sito di SkyTg24: “Il Ravello Art Hotel Marmorata, nasce come Mulino grazie alla sua favorevole posizione sul mare e se ne ha notizia già intorno all’anno 1000. All’epoca l’attività si svolgeva solamente nella parte bassa a forma di torre (eretta durante la dominazione normanna) poiché l’edificio a lato nordest non era stato ancora costruito. Nel 1400 si trasforma in Cartiera e per questa trasformazione fu necessario erigere in aggiunta alla torre un nuovo edificio con una lunga teoria di finestre che servivano per la ventilazione della carta. Originariamente la Cartiera “Marmorata” era di proprietà della famiglia Confalone, e si pensa che alla metà del XVII secolo fu acquistata dai Camera d’Afflitto, probabilmente sotto forma di baratto con altri possedimenti della famiglia nella Ravello alta. Nel 1930 uno dei discendenti Eustachio, chiese e ottenne dal padre Salvatore la proprietà per poter abitare nella casa padronale e svolgere la propria attività nella cartiera a cui aggiunse poi un frantoio. L’attività continuò fino al 1964 quando la cartiera fu chiusa e la proprietà trasferita al figlio Salvatore, attuale proprietario. Negli Anni 80, fu proprio lui insieme a sua moglie Laura a decidere di trasformare l’antica cartiera in albergo, così nell’aprile del 1983 l’antico edificio acquista una nuova destinazione ed è oggi un magnifico Hotel 4 stelle che vanta una spettacolare posizione a pelo d’acqua. Siamo oggi alla seconda generazione”.