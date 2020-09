Costa d’Amalfi, standing ovation per Vincenzo De Luca. Consensi fino all’86% ad Atrani e Tramonti

Costiera Amalfitana. Standing ovation per il governatore Vincenzo De Luca che proseguirà nella guida della Regione Campania. In Costa d’Amalfi il consenso di De Luca oscilla da un minimo del 70% a un massimo di 86% ottenuto dei comuni di Tramonti e Atrani. Ecco le percentuali comune per comune.

AMALFI

Elettori: 4.811 – Votanti: 3.512 (73,00%)

DE LUCA 2661 (84,37%) – CALDORO 359 (11,38%)

AGEROLA

Elettori: 6.603 – Votanti: 3.649 (55,26%)

DE LUCA 2.437 (70,23%) – CALDORO 818 (23,57%)

ATRANI

Elettori: 749 – Votanti: 489 (65,29%)

DE LUCA 402 (86,08%) – CALDORO 54 (11,56%)

CETARA

Elettori: 1.944 – Votanti: 1.207 (62,09%)

DE LUCA 979 (85,28%) – CALDORO 128 (11,15)

FURORE

Elettori: 689 – Votanti: 367 (53,27%)

DE LUCA 240 (69,97%) – CALDORO 78 (22,74%)

MAIORI

Elettori: 5.399 – Votanti: 3.729 (69,07%)

DE LUCA 2.564 (76,06%) – CALDORO 624 (18,51%)

MINORI

Elettori: 2.730 – Votanti: 1.590 (58,24%)

DE LUCA 1.129 (76,28%) – CALDORO 261 (17,64%)

POSITANO

Elettori: 3.386 – Votanti: 2.630 (77,67%)

DE LUCA 1639 (69,83%) – CALDORO 505 (21,52%)

PRAIANO

Elettori: 1.967 – Votanti: 1.012 (51,45%)

DE LUCA 755 (81,01%) – CALDORO 86 (9,23%)

RAVELLO

Elettori: 2.421 – Votanti: 1.226 (50,64%)

DE LUCA 860 (73,63%) – CALDORO 267 (22,86%)

SCALA

Elettori: 1.419 – Votanti: 809 (57,01%)

DE LUCA 593 (78,44%) – CALDORO 124 (16,40%)

TRAMONTI

Elettori: 3.716 – Votanti: 2.323 (62,51%)

DE LUCA 1906 (86,01%) – CALDORO 209 (9,43%)