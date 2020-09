Costa d’Amalfi, Pippa Middleton in vacanza con il marito James. Tra sole, mare e buona cucina

Costiera Amalfitana. La splendida costa è meta di vacanze non solo per i vip ma anche per i reali. Come mostrato in un servizio pubblicato dal settimanale Chi, Pippa Middleton, la sorella di Kate, moglie del principe d’Inghilterra William e duchessa di Cambridge, è venuta in compagnia del marito James Matthews a godersi momenti di sano relax in Costiera Amalfitana.

La coppia ha trascorso qualche giorno romantico a Positano, tra baci, sole, barca e buona cucina. I due sono atteratati in Italia lo scorso weekend e hanno soggiornato presso il maestoso hotel San Pietro della città verticale. Naturalmente, come molti volti del cinema e dall’artistocrazia, hanno mangiato al famigerato ristorante Lo Scoglio a Nerano, che si conferma essere la location preferita tra i vip.

Il figlio di Kate e James, però, risulta assente. Il piccolo Arthur, di un anno e mezzo, è rimasto a Londra con famiglia e tate. Gli sposi hanno passato la maggior parte del loro tempo prendendo il sole e girando per la Costa d’Amalfi in barca, al largo della Divina.