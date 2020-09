Costa d’Amalfi, lo sfogo di una docente: “Impossibile contattare l’Asl per lo screening”

Soltanto pochi giorni fa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 70 che rende obbligatorio lo screening sul personale scolastico.

A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone – si legge nell’ordinanza.

Viste le difficoltà nel reperire contatti utili degli organi di competenza per sottoporsi a tampone, i docenti si appellano a Positanonews per avere una voce in capitolo. Non è possibile contattare l’Asl. L’email torna indietro (ds63.uscs@aslsalerno.it) e, provando a contattarli telefonicamente, non si riescono a reperire maggiori informazioni. Sono disperata, scusate per lo sfogo – ci confida una docente.