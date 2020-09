Costa d’Amalfi, la giornalista di Porta a Porta Vittoriana Abate si sposa a Vietri sul Mare

Vietri sul Mare. La città denominata la Prima perla della Costiera Amalfitana è stata la cornice delle nozze tra la giornalista-inviata di Porta a Porta Vittoriana Abate e il deputato leghista Simone Billi. A celebrare le nozze sulla spiaggia del Lloys’s Baia Hotel di Vietri sul Mare – testimoni la giornalista Rai Mariella Anziano e la sorella della sposa, Simona, psicologa a Roma – Pina Castiello, collega e compagna di partito di Billi che ha ricevuto le promesse nuziali dinanzi a un ristrettissimo numero di invitati. Appena venti tra genitori, parenti ed amici di antica data come l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani e Davide Caramagna, riporta Il Mattino.

La giornalista ha pubblicato le foto di quel giorno sui suoi profili social. Le immagini la mostrano in un elegante abito bianco con strascico e velo con corona di fiori. «Che dire? Che sono felice. È stato il destino che mi ha fatto incontrare Simone: ad un evento capitai, per caso, seduta vicino a lui. Allora non seguivo la Lega per Porta a Porta e lui, laureato in ingegneria industriale, lavorava all’estero per una multinazionale e non era ancora in Parlamento. Il fato ha fatto nascere una bella storia d’amore che non finirà mai», ha raccontato la giornalista alla stampa.