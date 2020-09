Jolanda De Rienzo in vacanza tra Capri, Amalfi ePositano

Costa d’Amalfi. Jolanda De Rienzo, la giornalista sportiva conosciuta come la D’Amico delle tv partenopee, si è presa qualche giorno di vacanza in Costiera, tra Positano, Amalfi, Ischia e Capri. Le dimostrano le foto postate dalla conduttrice amata dagli sportivi sul suo profilo Instagram. Per l’ultima foto, De Rienzo ha scelto come didascalia una frase di Emily Dickinson. “La Bellezza non ha causa: esiste. Inseguila e sparisce. Non inseguirla e rimane”.

Ed ecco il suo commento sottostante: «Mi sono sempre chiesta come può essere una vita in cui ci si abbandona alle proprie paure senza lottare», ha scritto la bella Jolanda. «Emily Dickinson in poche parole esprime il tutto: chiaro, semplice, eppure non ha mai permesso a sé stessa di farsi ascoltare. Volevo chiudere così i miei racconti di bellezza. Bellezza dell’animo, del corpo, di paesaggi. Bellezza che perdiamo perché giudichiamo, non la riconosciamo e ci sfugge».