Costa d’Amalfi, iniziano le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino: “E’ stata la mano di Dio”

Costiera Amalfitana. Sono iniziate le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”, ispirato alla vita di Diego Armando Maradona. Nella pellicola sarà ripercorsa la vita napoletana del Pibe de Oro e quel famoso gol segnato di mano contro l’Inghilterra nei campionati del mondo del 1986.

Le riprese sono iniziate nel mese agosto a Napoli, per poi fare tappa in Sicilia, a Stromboli, prima di tornare in Costiera Amalfitana, nello splendido comune di Conca dei Marini. Tra i protagonisti del film c’è anche Toni Servillo che con Sorrentino ha girato “La Grande bellezza” che ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero nel 2014. Il film “E’ stata la mano di Dio” uscirà su Netflix molto il prossimo anno.