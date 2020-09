Costa d’Amalfi e Sorrento, elezioni 2020: tutte le liste e candidati, pronti alla campagna elettorale digitale

Elezioni comunali 2020 in costa di Amalfi e Sorrento. Ecco tutte le liste e le relative pagine Facebook. La campagna elettorale, a causa dell’emergenza sanitaria quest’anno non può che essere social e digitale. Approfittane e contattaci per lo spazio pubblicitario, articoli redazionali, sponsorizzazione social. Tutto a info@positanonews.it.

Di seguito tutte le liste.

Positano

L’ALBA DELLA LIBERTÀ – Candidato sindaco Giuseppe Guida

SÙ PER POSITANO – Candidato sindaco Gabriella Guida

Maiori

CON ANTONIO CAPONE – Candidato sindaco Antonio Capone

#MAIORIDINUOVO – Candidato sindaco Elvira D’Amato

IDEA COMUNE – Candidato sindaco Salvatore Della Pace

Massa Lubrense

AZIONE IN COMUNE – Candidato sindaco Pietro Di Prisco

PATTO CON LA CITTÀ – Candidato sidnaco Lorenzo Balducelli

INSIEME PER MASSA LUBRENSE – Candidato sindaco Lello Staiano

Amalfi

AMALFI RINASCE – Candidato sindaco Alfonso Del Pizzo

LIBERI – Candidato sindaco Daniele Milano

Sorrento

RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ – Candidato sindaco Francesco Gargiulo

LA GRANDE SORRENTO – Candidato sindaco Mario Gargiulo

#SORRENTOCISTO – Candidato sindaco Mario Gargiulo

CON NOI PER SORRENTO – Candidato sindaco Mario Gargiulo

L’ONDA – Candidato sindaco Mario Gargiulo

IL PONTE – Candidato sindaco Mario Gargiulo

SORRENTO ADESSO – Candidato sindaco Massimo Coppola

NUOVA SORRENTO – Candidato sindaco Massimo Coppola

VIVIAMO SORRENTO – Candidato sindaco Massimo Coppola