Costa d’Amalfi, donna beve acido muriatico. Ricoverata in prognosi riservata

Costiera Amalfitana. Un altro spiacevole episodio riportato dal quotidiano Il Mattino. Una signora è stata ritrovata dalla figlia riversa a terra dopo aver bevuto dell’acido muriatico. E’ accaduto in Costiera, non si specifica dove. La donna è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Cava de’ Tirreni.

L’anziana signora aveva già manifestato in passato ai propri familiari le sue intenzioni suicide a causa di una malattia. Seguiranno aggiornamenti e maggiori dettagli.

Fonte: Il Mattino