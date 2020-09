Coronavirus. Speranza: “Dopo l’inverno vedremo la luce, dobbiamo resistere sei mesi”. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato a parlare della situazione Covid-19 in Italia.

Nello specifico Speranza ha sottolineato che gli italiani dovranno rispettare le ormai famigerate regole anti contagio ancora per qualche mese.

“Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre:dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce”, queste le parole Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica.

AstraZeneca ha annunciato che la sperimentazione sul suo vaccino riparte. È una buona notizia? “Molto – risponde Speranza – il caso anomalo riscontrato non era legato al vaccino. Come Unione europea stiamo comprando un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Ci sono anche gli altri però. E stanno per arrivare cure innovative: a Siena il professor Rino Rappuoli sta facendo un lavoro straordinario sugli anticorpi monoclonali da cui verranno fuori farmaci efficaci”.

Per quanto concerne la scuola, invece, il Ministro sottolinea: “Abbiamo lavorato con Regioni, Province e Comuni a partire dal documento sulla gestione dei casi Covid, approvato all’unanimità. Abbiamo fatto più che negli altri Paesi europei. Nessuno pensa che la situazione sia perfetta, non abbiamo la bacchetta magica e i problemi della scuola italiana non nascono col Covid. Ma ci sono risorse senza precedenti, stiamo provando a investire sul personale scolastico e sulle attrezzature, forniremo 11 milioni di mascherine al giorno a tutti gratuitamente”.

Perché non prevedere la misurazione della febbre a scuola con i termoscanner, prima di entrare? “Come ha spiegato il Comitato tecnico scientifico – sottolinea Speranza – la febbre va misurata a casa perché il tragitto fino a scuola è già occasione di incontri. Pensi solo ai mezzi pubblici. E per evitare assembramenti fuori dagli istituti scolastici”.Ristabilirete l’obbligo di certificato medico per assenze che durino più di tre giorni? “Ci sarà un’attestazione da parte dei medici e dei pediatri. In caso di sospetto Covid la famiglia chiamerà il medico che valuterà di cosa si tratta”, risponde.