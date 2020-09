Coronavirus. Sono 978 i nuovi casi in Italia, più di 100 le persone in terapia intensiva. Sulla base dei nuovi dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino giornaliero, i nuovi contagi in Italia restano anche quest’oggi sono quota mille.

Sono 978 i nuovi contagi da coronavirus di oggi, che portano il numero totale dall’inizio dell’epidemia a 270.189. Le persone attualmente positive sono 26.754.8 sono le persone decedute, per un totale di 35.491.

Le persone sottoposte a isolamento domiciliare, poi, sono 25.267: oggi 571 in più rispetto a ieri.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 207.944: oggi sono 291, per un totale di 207.944.

Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 81.050.