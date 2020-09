Coronavirus. Sono 6 i nuovi casi positivi in provincia di Salerno. Scendono a sei i casi positivi registrati in provincia di Salerno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, quelli registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: due a Salerno, uno ciascuno a Caselle in Pittari, a Campagna, a Eboli, a Nocera Inferiore e a Serre. Era dalla prima metà di agosto che non si contava un numero così basso.

La situazione che desta maggiore preoccupazione in provincia di Salerno è il comune di Sarno, dove sono 15 i positivi, tanto che il sindaco ha disposto nuovamente l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e senza limitazioni di orari, nonché la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune.