Coronavirus. Sono 1229 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, 9 le vittime. Nove morti e 1229 nuovi positivi. E’ questo quanto riporta la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus in Italia. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 35.633, quello dei guariti 214.645. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 80.517 tamponi. Sale da 197 a 201 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Il totale degli attualmente positivi è 39.712, di cui 37.289 sono le persone in isolamento domiciliare e 2.222 i ricoverati con sintomi. Nessuna regione è a zero casi. Sopra quota 100 nuovi positivi Lombardia (+176), Liguria (+141), Lazio (+139), Campania (+136), Emilia – Romagna (+125) e Veneto (+115).