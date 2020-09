Coronavirus. Sono 12 i nuovi casi positivi in provincia di Salerno. Sono dodici i nuovi casi che si sono registrati nella giornata di ieri tra Salerno e provincia. Come scrive Il Mattino, i nuovi casi sono così distribuiti: due a Pertosa, uno a Vibonati, due a Salerno, due a Scafati, uno ad Angri e sei a Eboli. A Pertosa, in particolare, sono risultati infetti due coniugi già messi in isolamento: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Una situazione da tenere ovviamente sotto controllo ma che deve spingere tutti, non solo i residenti della provincia di Salerno, ad indossare la mascherina e a rispettare le norme igienico-sanitari che sarebbero dovute entrare ormai all’interno della quotidianità di ognuno di noi.