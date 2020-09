Coronavirus, sono 1.458 i nuovi contagi in Italia. La Lombardia la regione con più casi, al quinto posto la Campania

Coronavirus, il bollettino odierno sui dati in Italia diramato dal ministero della Salute registra 1.458 nuovi casi (a fronte del 1.501 di ieri) su 72.143 tamponi processati (ieri erano stati 92.706). Il totale degli attualmente positivi sale a 38.509 (+1.006). Sono 213.634 i guariti (+ 443 nelle ultime 24 ore, ieri erano 759) e i decessi 35.610 (+7). Sono 2.042 le persone attualmente ricoverate in ospedale con sintomi e 187 si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 36.280 persone.

A registrare il maggior numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore è la regione Lombardia con 265 positivi, seguita da Emilia-Romagna con 143, Lazio con 143, Veneto con 143 e Campania con 122. Nessuna regione ha registrato zero contagi.