Coronavirus. Sono 1.326 i nuovi casi positivi in Italia, con record di tamponi effettuati: più di 100 mila. Secondo quanto risulta dai dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino giornaliero, risalgono i contagi nelle ultime 24 ore. Sono 1.326 (+348 rispetto a ieri) i nuovi casi positivi, per un totale di 271.515 dall’inizio della pandemia: le persone attualmente positive sono 27.817. con 1.437 pazienti ricoverati con sintomi (+57), 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare (+1.004). Sono oltre 100 mila i tamponi effettuati per il coronavirus nelle ultime 24 ore, per la precisione 102.959.

Sei le vittime, due meno di ieri.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 208.201: oggi sono 257

