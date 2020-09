Coronavirus, preoccupazione in penisola sorrentina per l’aumento dei casi di positività

In penisola sorrentina sono, purtroppo, in continuo aumento i casi di positività al Covid-19 e la situazione non può che destare preoccupazione ed allarme nei cittadini. A parlane è il giornalista Gaetano Milone con un articolo pubblicato sul sito “tuttosanità“. L’autore sottolinea come oramai i casi in penisola sorrentina siano oltre 30 ed aggiunge che al momento, a contendere il triste primato a Meta e Sorrento, è la città di Massa Lubrense dove proprio questa mattina è stato registrato un nuovo contagio. E proprio Lorenzo Balducelli, sindaco del comune ai confini della penisola sorrentina, ha invitato i cittadini ad essere responsabili ed a rispettare le regole al fine di contenere la diffusione del Covid-19. La situazione diventa ancora più delicata essendo ad una settimana dalle elezioni amministrative nelle città di Massa Lubrense e Sorrento. Ed a tal proposito il sindaco Balducelli invita tutti i candidati a non fare viste porta a porta, incontri politici e comizi ma utilizzare i mezzi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, ovvero il telefono, il computer ed i social per fare campagna elettorale. Nel frattempo anche a Piano di Sorrento e Meta si stanno continuando ad eseguire i tamponi alla ricerca dei soggetti positivi.