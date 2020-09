Coronavirus. Nuovo record di tamponi in Italia: sono 113.085, 1.733 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino giornaliero, sono 1733 i nuovi contagi da Coronavirus delle ultime 24 ore, raggiungendo un totale di 274.644: le persone attualmente positive sono 30.099.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 209.027: oggi sono 537.

In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 1.607 (+102) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 121 (+1). I positivi in isolamento domiciliare sono 28.371: in crescita.

I decessi sono stati 11, per un totale di 35.518 da inizio pandemia.

Nuovo record assoluto per i tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 113.085 (per un totale di 9.034.743): in crescita rispetto ai 92.790 di ieri (102.959 il 2 settembre).