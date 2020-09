Coronavirus. Nuovo positivo a Capri: sull’isola sono 32 i casi totali. Da quanto si evince in base ai dati diffusi pochi minuti fa sulla pagina Facebook della Città di Capri, sull’isola c’è un nuovo caso di positività al Coronavirus. In totale, dunque, sull’isola vi sono 32 casi positivi, distribuiti tra Capri, in cui le persone positive sono 22, ed Anacapri, dove sono 10.

Intanto, sono 51 i tamponi effettuati negli scorsi giorni in attesa di refertazione.