Coronavirus. Lieve calo dei contagi in Italia: sono 1695 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, oggi si manifesta un lieve calo del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.695 contro i 1733 di ieri, quindi meno 38. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 276.338. Sale anche il numero di decessi: sono 16 rispetto a ieri (+5), portando il totale a 35.534. I tamponi sono stati oltre 107 mila (9.142.401 dall’inizio). Le vittime salgono a 35.534. I guariti sono 583: il numero delle persone che dall’inizio dell’emergenza ha superato il virus sale a 209.610.

Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, +1.181). Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più). In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.