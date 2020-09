Coronavirus, lieve calo dei contagi in Italia con 1.587 nuovi casi. E’ la Lombardia la regione più colpita, al terzo posto la Campania

Il bollettino emesso dal Ministero della Salute registra un lieve calo dei contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Sono, infatti, 1.587 i nuovi casi a fronte dei 1.638 di ieri. Ma va precisato, anche, che il numero dei tamponi processati (83.428) è nettamente inferiore a quello della scorsa giornata, ovvero circa 20.000 in meno. In totale i positivi sono 44.098, con un incremento di 937. Sono 635 i guariti con un totale che arriva a 218.351. Diminuiscono anche i decessi che nelle ultime 24 ore sono 15 a fronte dei 24 di ieri, con un totale che sale a 35.707 da inizio pandemia. Attualmente sono 2.365 le persone ricoverate con sintomi di cui 222 in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare 41.551 italiani.

La regione che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare più casi è la Lombardia con 221, al secondo posto il Veneto con 173 e la Campania con 171.