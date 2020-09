Coronavirus. In Italia sono 1640 i positivi nelle ultime 24 ore: mai così alto il numero dei tamponi effettuati. Secondo quanto riporta la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, a fronte di 103.696 tamponi (oltre 16mila più di ieri, nonché record dall’inizio dell’epidemia), i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1640. Cresce purtroppo il dato delle vittime, che oggi sono 20. Sono i dati elaborati per il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall’inizio dell’epidemia. Nessuna regione è a zero contagi. I numeri più bassi si registrano in Valle d’Aosta (2) e Molise (3), i più alti in Campania (248), Lombardia (196) e Lazio (195). Il totale degli attualmente positivi è di 46.114, di questi 2.658 sono ricoverati con sintomi e 43.212 sono in isolamento domiciliare.