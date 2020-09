Coronavirus. Diminuiscono i nuovi casi positivi in Italia, sono 1.638 i positivi, ma 24 i decessi. Come scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, dopo la crescita di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10): era dal 7 luglio che non veniva segnalato un dato più alto (allora le vittime furono 30). La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149).

A zero casi la Valle d’Aosta, mentre segnala zero anche l’Abruzzo che però comunica che non sarà possibile elaborare i dati oggi e domani, quindi si avrà il cumulativo lunedì (ieri aveva registrato 54 contagi). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 296.569, mentre con l’incremento odierno i decessi arrivano a 35.692. In crescita costante il numero dei guariti, 909 oggi (ieri 853) per un totale di 217.716. Anche per questo rallenta la crescita del numero degli attualmente positivi, oggi +704 contro i 1.044 di ieri, e sono 43.161 in tutto. Sul fronte ricoveri, dopo giorni si registra una diminuzione di quelli ordinari, 7 in meno, 2.380 in tutto, mentre le terapie intensive tornano a salire dopo il calo di ieri e sono 7 in più, 215 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.566, 704 più di ieri.

Come è stato più volte sottolineato, la curva dei decessi segue quella dei nuovi casi con qualche settimana di ritardo, quindi il balzo di oggi potrebbe voler dire che stiamo pagando il forte aumento dei contagi proprio ad agosto, quando da 130-150 casi al giorno siamo schizzati a oltre mille nel giro di pochi giorni. Presto per dirlo comunque, come sempre conta il trend settimanale, e bisognerà attendere i dati dei prossimi giorni. In ogni caso oggi a far salire la media è prevalentemente la Lombardia, che da sola segnala 9 decessi, seguita da Veneto (5), Emilia Romagna (2), Liguria (2), Piemonte (1), Lazio (1), Campania (1), Puglia (1), Friuli Venezia Giulia (1) e Umbria (1).