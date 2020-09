Coronavirus. De Luca: “In Campania test sierologici obbligatori per il personale scolastico”.

“Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si e’ deciso che e’ volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio”, ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina al Mediterranea Hotel, a margine della presentazione del progetto del Palazzetto dello Sport di Salerno.

“Abbiamo approvato – ha aggiunto il governatore – un piano per gli screening che consentirà di affiancare il lavoro dei medici di medicina generale e di avere i tamponi con i risultati definitivi già entro le 24 ore. Abbiamo deciso di finanziare come regione l’acquisto di termoscanner perché ci e’ parsa poco credibile l’idea del ministero della Pubblica Istruzione di misurazione della temperatura degli alunni a casa. Credo che tutti quanti noi sappiamo come si vive nelle famiglie alle 7:30 del mattino”.

Nel corso della riunione di Giunta fissata per oggi pomeriggio, in Campania si deciderà per il rinvio della data di inizio dell’anno scolastico, insieme ad altre misure di prevenzione, a partire dagli screening obbligatori per docenti e personale scolastico.

“Nella riunione di giunta decidiamo oggi pomeriggio il rinvio dell’anno scolastico al 24 settembre accogliendo la richiesta che ci e’ stata fatta dai comuni, dall’Anci l’associazione dei comuni, da tutti i sindacati della scuola. Sapete che abbiamo avuto incontri di recente con tutte le componenti scolastiche e nell’ultimo incontro che abbiamo avuto e’ stato rilevato che non vi sono tutte le condizioni per aprire il 14 settembre”.