Coronavirus. De Luca: “In Campania prorogata la data di inizio delle scuole, dobbiamo fare 140mila test totali”.

Nel corso della oramai consueta diretta del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha aggiornato i cittadini campani sul numero dei contagi e sulle misure prese per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

“Ad oggi, in Campania, si registrano 140 tamponi positivi. I numeri cominciano a scendere. Stiamo facendo un lavoro vasto per intercettare quanti più cittadini positivi. Questo lavoro straordinario è alle ultime battute. Nel giro di una decina di giorni risolveremo i problemi. L’operazione di prevenzione garantirà la sicurezza di tutte le famiglie”, ha anticipato il Governatore.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, ha aggiunto: “Per quanto riguarda la scuola, abbiamo deciso di prorogare la data di inizio. Era necessario avere qualche giorno in più perché non abbiamo certezza sui banchi, così come sul numero dei supplenti e dei docenti. Per la tutela della salute di tutti, abbiamo deciso di rendere obbligatori i test sierologici per tutto il personale scolastico, così da riaprire rispettando i criteri minimi di sicurezza. Sul fronte del personale scolastico, abbiamo fatto 80mila test sierologici, con 4 positivi Covid verificati. Ne dobbiamo fare 140mila in tutto. Per quanto riguarda la comunicazione dei risultati procederemo per autocertificazione per evitare di perdere tempo. Personale docente e non docente dirà di averlo fatto poi procederemo coi controlli a campione. L’istituto Zooprofilattico comunica i risultati con un sms. Cercheremo di estenderlo a tutte le Asl”.

“La Regione Campania – ha dichiarato De Luca – è arrivata a oltre 7mila tamponi al giorno. Aumenteranno. L’Asl Napoli 1 si sta occupando anche di fare i controlli agli addetti della Procura di Napoli, vigili del fuoco, Polizia Municipale, Tribunale; l’Asl Napoli 2 agli operatori dei macelli, al personale sanitario e delle Rsa; la Napoli 3 alle Procure di Torre Annunziata e Nola, stiamo facendo un lavoro vastissimo anche sulla base delle richieste”.