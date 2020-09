Coronavirus. De Luca: “Campania l’unica a rendere obbligatori i tamponi per chi arriva da fuori. Controlli o presto chiuderanno le frontiere”. Dalla Treofan di Battipaglia, azienda che oggi garantisce un futuro e una prospettiva di sviluppo per decine e decine di addetti, in diretta, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus. Il Governatore ha spedificato che, avendo deciso di fare screening, la Campania ora sta cercando i positivi che rientrano. “Abbiamo dato prova straordinaria, nessuno se l’aspettava. Da due mesi l’Italia è aperta. Siamo quelli con la maggiore densità di popolazione, la regione più difficile e più esposta – se apriamo tutto. Ma siamo anche l’unica regione che ha reso obbligatori tamponi e quarantena per chi arriva da fuori. Se non facciamo oggi filtro fra un mese succederà una tragedia. Ancora una settimana poi risolviamo il problema. Già stiamo scendendo. Dal 12 agosto a oggi abbiamo riscontrato duemila positivi fermati, la gran parte asintomatica. Se non avessimo fatto ordinanza oggi ci sarebbero tremila persone contagiate. Chi non fa oggi questo lavoro fra un mese dovrà chiudere le regioni. Ci vuole rigore e mascherina, soprattutto quando si parla da vicino – ha detto -. Ma le altre regioni fra un mese scopriranno il boom di contagi e vorranno chiudere. E noi chiuderemo”