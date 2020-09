Coronavirus. De Luca: “Campania, laboratori privati autorizzati a fare tamponi. Le scuole non apriranno il 14”. Come oramai consueto ogni venerdì da diversi mesi, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, anche oggi, nel corso della diretta Facebook, ha fatto il punto della situazione sui contagi, sui rientri da fuori regione e sulle decisioni da assumere per la scuola.

“Qui nella fase dell’emergenza tamponi e reagenti arrivavano coi contagocce, abbiamo salvato la vita a migliaia di persone orientandoli sulle categorie a rischio. Ora la facciamo in maniera più vasta. A breve inizia il secondo piano di controllo: di nuovo controlli sulle residenze per anziani, su ospedali e distretti sanitari, su vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale pubblico più esposto e sulla scuola. Faremo un bando per acquistare macchinari e reagenti per arrivare a 10-12mila tamponi al giorno. Autorizziamo le cliniche e i laboratori privati a fare la loro attività privato-su-privato”, ha detto il Governatore.

Per quanto riguarda, invece, la scuola, ha aggiunto: “Abbiamo verificato una distanza enorme tra le parole, le cose decise a livello nazionale e la realtà concreta. In questo momento prenderemo una decisione definitiva sulla riapertura delle scuole entro la prossima settimana. Non abbiamo preso una decisione perché stiamo aspettando che arrivi quanto più materiale. Se avessimo ritardato, in Campania non sarebbe arrivato niente. La situazione oggi non mi pare tale da consentirci di riaprire il 14 settembre. Il problema sono al momento il personale, le aule, i trasporti e la misurazione della temperatura. Daremo la possibilità ai dirigenti scolastici di acquistare i termoscanner con la telecamere, così non perdono tempo. Per quanto riguarda i test sierologici, il Governo dice che si fanno su base volontario. Io dico che è sbagliato: capisco che non abbiamo l’affidabilità assoluta del test sierologico, ma io credo che il comparto dove deve essere obbligatorio il test sia quello scolastico. Ad oggi il personale che ha fatto il test è il 23%, noi dobbiamo arrivare al 100% e penso che faremo test anche dopo il 14.”