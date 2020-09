Coronavirus. Contagi in rialzo in Italia: sono 1.370 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino giornaliero, la curva epidemica in Italia è in rialzo: 1.370 casi oggi, contro i 1.108 di ieri. Ma a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri. Il totale sale così a 280.153 casi dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto. Sono 143 le persone in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754). I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801.

Nessuna regione a zero contagi, quella con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.