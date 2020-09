Coronavirus. Contagi in calo in Italia: sono 1.350 nelle ultime 24 ore. Come riporta Il Messaggero sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono 1.350 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in flessione rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.587 (-237). In leggero aumento le morti, arrivate a quota 17 nelle ultime 24 ore (ieri erano 15). Il totale dei morti è 35.724. In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 55.862, circa 28mila in meno di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. La Campania è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno. Nessuna regione a zero contagi.