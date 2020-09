Coronavirus. Calano leggermente i contagi in Italia: sono 1501 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto scrive Il Messaggero sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono 1.501 i nuovi casi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono 6. Calano quindi leggermente i contagi: ieri erano stati 1.616. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Oltre 92 mila i tamponi effettuati. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono adesso 182 i casi, rispetto a ieri 7 persone in più. I dati sono stati elaborati dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile.​