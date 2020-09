Coronavirus, aumentano i positivi in Italia: 1.786 nelle ultime 24 ore, 23 i deceduti

Coronavirus, dati nazionali. Il bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute rende noto che rispetto a ieri i positivi aumentano di 1.786 (contro i 1.640 di ieri) portando a 46.780 i soggetti attualmente positivi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 108.019 (4.323 in più rispetto a ieri). Al momento ci sono 2.731 persone ricoverate con sintomi, di cui 246 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono decedute 23 persone, portando il totale dei morti a 35.781. Il numero delle persone dimesse sale a 221.762, con un aumento di 995 rispetto a ieri