Coronavirus, altri due positivi a Piano di Sorrento: asintomatici ed in quarantena. A comunicarlo è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, con un post sul suo profilo Facebook, che riportiamo di seguito:

Cari concittadini Vi comunico che abbiamo due nuovi Covid positivi nella nostra comunità, asintomatici in quarantena a domicilio.

Carissimi mi raccomando mai come in questo momento è importante la coscienza individuale e collettiva del rispetto delle norme fondamentali per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari:

Evitare assembramenti

Indossare la mascherina

Distanziamento sociale

Lavaggio delle mani

In caso di febbre tosse e mal di gola rimanere in casa e contattare il proprio medico curante

Per qualsiasi problema io ci sono.