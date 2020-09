Coronavirus. Altri due casi a Massa Lubrense: dieci i contagi totali. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, tramite un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati dall’Asl Napoli 3Sud a Massa Lubrense. Si tratta di un convivente di una famiglia già colpita dal virus ed in isolamento e di un nuovo contagiato. I casi a Massa Lubrense in totale risultano essere 10 di cui 7 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in ospedale. Purtroppo tra questi 3 c’è anche una bambina piccola. Dal 9 settembre, giorno in cui sono ripresi i casi a Massa Lubrense, sono stati effettuati 52 tamponi di controllo a familiari e/o contatti risultati poi negativi. Dobbiamo purtroppo registrare che a causa dei numerosi contagi in Campania, i tamponi impiegano diversi giorni per essere esitati lasciando nell’incertezza e nell’apprensione molte famiglie.

Vi esorto alla massima attenzione ed al rispetto delle norme anti – covid. Solo con uno scrupoloso rispetto delle regole riusciremo a contrastare la diffusione del virus.