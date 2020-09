Corbara. Volontari al lavoro per spegnere l’incendio, chiusa la provinciale per Tramonti, Ravello e la Costiera amalfitana . L’incendio in località Girone. Le fiamme si sono propagate in pochissimi minuti e hanno devastato la parte alta del comune.

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i vigili del fuoco e la protezione civile di Corbara che stanno cercando di domare le fiamme.

Foto 2 di 2



La situazione è decisamente critica vista le grandi dimensioni del rogo che preoccupa i cittadini. E’ stata chiusa quindi la SP2 provinciale che collega dall’uscita di Angri e Nocera dell’autostrada Napoli – Salerno a Tramonti e la Città della Musica in Costa d’ Amalfi.

Altri incendi continuano fra Tramonti e Scala.