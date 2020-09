Corbara, Primo caso di Covid-19

🛑AVVISO 🛑 Accertato un caso positivo da #Covid19 sul territorio comunale

Il Sindaco Pietro Pentangelo comunica che è stato accertato un caso positivo da covid19 sul territorio comunale. Si tratta del primo caso dall’avvio dell’emergenza Coronavirus.

A seguito della comunicazione dell’unità di crisi e Asl sono state immediatamente intraprese tutte le precauzioni del caso ed avviate verifica dei contatti familiari.

Il cittadino è attualmente sottoposto ad isolamento presso la sua abitazione ed è costantemente monitorato da personale incaricato e dalla Polizia Locale. Non presenta sintomi che necessitano al momento di ricovero ospedaliero. Si raccomanda di rispettare la privacy del cittadino e rispettare le ordinanze e gli obblighi previsti dalla normativa.

Si ricorda che è attivo il seguente contatto 081 9212491 seconda linea telefonica per segnalare all’Asl Salerno il proprio rientro dall’estero.

La linea sarà operativa 24 ore su 24.

Il nuovo numero, si aggiunge a quello già attivo, 089/693960, operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20.

Oltre che ai due numeri 081/9212491 e 089/693960, la segnalazione di rientro dall’estero può anche essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo dp.sep@aslsalerno.it.

Il Sindaco raccomanda i cittadini di attenersi scrupolosamente alle ordinanze vigenti per prevenire la trasmissione di COVID-19.

Si raccomanda di

📌igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica.

📌Mantenere una distanza di sicurezza da chiunque tossisca o starnutisca.

📌Indossare una mascherina quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico.

📌Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca.

📌Tossire o starnutire nella piega del gomito o usare un fazzoletto di carta, coprendo il naso e la bocca.

📌Se non ci senti bene, si consiglia di restare a casa.

📌In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, contattare l’assistenza sanitaria.

📌Chiamare prima di presentarti in ambulatorio: consentendo i agli operatori sanitari di indirizzare rapidamente alla struttura sanitaria adeguata. Questa precauzione garantisce maggiore protezione e consente di evitare la diffusione di virus e altre infezioni.

📌Mascherina

La mascherina contribuisce a evitare la trasmissione del virus dalla persona che la indossa agli altri, ma da sola non protegge dal COVID-19 ed è da impiegare in combinazione con il distanziamento fisico e l’igiene delle mani. Segui le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali.