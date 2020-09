Coppa Italia: vince il Costa d’Amalfi il derby col Vico Equense

Allo stadio ‘Massaquano’ si impongono gli uomini di mister Ferullo e decide Apicella

Coppa Campania Eccellenza Fase a Gironi – Secondo match del Girone M

Vico Equense 1958 – Costa d’Amalfi 0-1

(55’ Apicella)

Vico Equense 1958: Belviso, Savarese (dall’84’ Guidone), Staiano, Alfano, Raganati, Gargiulo L, Cinque (dal 65’ Amorelli), Longobardi (dal 72’ Rapicano), Di Costanzo, Cioffi (dal 58’ Imperato), Sannino. Allenatore: Nardo.

a disposizione: Savarese, Imperato, Coppola, Vanacore, Amorelli, Percuoco, Di Martino, Rapicano, Guidone.

Costa d’Amalfi: Conte, De Martino (dal 75’ Bartiromo), Caso, Terlino, Senatore M, De Angelis, Lettieri, Proto (dal 77’ Bovino), Catalano (dall’81 Pisapia), Apicella, Stoia (dal 70’ Ferrara). Allenatore: Ferullo.

a disposizione: Napoli, Pisapia, Bartiromo, Bovino, Imperiale, Lambiase, Raimondi, Celentano, Ferrara.

Recupero: 1’ (primo tempo), 5’ (secondo tempo)

ammoniti: Gargiulo, Rapicano (VE)

espulsi: nessuno

Buona la prima per il Costa d’Amalfi che vince e convince alla primissima uscita stagionale sul campo Massaquano di Vico Equense contro i padroni di casa del Vico Equense 1958, i costieri si impongono per una rete a zero, firmata dal solito Apicella che tanto bene aveva già fatto nelle amichevoli pre campionato.

Partono bene gli uomini di Mister Ferullo che impegnano Belviso con un tiro su inserimento di Proto e successivamente con Caso, il suo colpo di testa esce però fuori di poco. Si fa vedere anche il Vico Equense dalle parti di Conte con Sannino che calcio fuori, stessa sorte capita al tiro di Lettieri pochi minuti dopo. Dieci minuti dopo l’inizio della seconda frazione, arriva il gol che sblocca la gara: discesa sulla sinistra di De Angelis che serve Stoia che imbuca a sua volta Apicella che da solo davanti al portiere alza un pallonetto e fa 0-1 per il Costa d’Amalfi. Immediata la reazione dei vicani che attaccano e cercano il pareggio con una bella punizione di Di Costanzo, fuori di poco. Nella seconda parte del secondo tempo, succede poco o nulla, complice un nubifragio che quasi azzera la visibilità, il Costa d’Amalfi si organizza particolarmente bene in fase difensiva e cerca di colpire i padroni di casa in ripartenza, proprio in contropiede, nelle battute conclusive del match, Ferrara scatta verso la porta, calcia, Belviso para ma sul tapin Bovino calcia alto.

Finisce dunque con la vittoria del Costa d’Amalfi questo secondo match del Girone M della coppa Campania di eccellenza 2020-2021 (primo match terminato 0-1 fra Calpazio e Vico Equense, ndr), adesso gli uomini di Ferullo osserveranno un giorno di riposo per poi tornare al lavoro venerdì per preparare il match di domenica, la prima gara ufficiale in casa di questa stagione, nel terzo match di girone contro la Calpazio.

Ufficio Stampa

Costa d’Amalfi Calcio