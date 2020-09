Coppa Italia: ok Juve Stabia e ko Avellino e Gelbison Cilento

Le vespe passano il turno nel finale, i lupi si fanno rimontare e finiscono in dieci mentre la Gelbison fa vedere i brividi al Novara

Redazione – In Coppa Italia la Juve Stabia è ok, e vanno ko Avellino e Gelbison Cilento.

Le vespe passano il turno nel finale della ripresa, i lupi si fanno rimontare e finiscono in dieci mentre la Gelbison fa vedere i brividi al Novara ma alla fine deve cedere.

JUVE STABIA-TRITIUM 2-1

Un gol di Mastalli a sei minuti dalla fine fa tirare un sospiro di sollievo alla Juve Stabia, che dopo essere passata in vantaggio al 45′ con Alde, si è fatta rimontare da Marzeglia al 36 della ripresa. Ora la squadra stabiese affronterà il Pisa.

RENATE-AVELLINO 2-1

Eliminazione a sorpresa per l’Avellino, al quale non basta il gol di Bruzzo a sei minuti dalla fine per riaprire la gara, decisa dalle reti di Giovinco al 10′ e di Magli al 24′ della ripresa. Avellino in 10 dal 13′ della ripresa per il doppio giallo di Dossena. Il Renate è ora atteso dalla sfida contro l’Empoli.

NOVARA-GELBISON CILENTO 3-1

Brividi per il Novara contro la Gelbison, che passa in vantaggio al 7′ con Koulibaly, ma alla fine esce il maggior tasso tecnico dei piemontesi, che ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Schiavi (un gol su rigore) e alla rete di Buzzegoli. Nel prossimo turno il Novara troverà il Cittadella.