Conto alla rovescia per Positano Premia La Danza. La 48ª edizione si terrà domani in Piazza Flavio Gioia

Positano (Salerno). Conto alla rovescia per la 48esima edizione di Positano Premia La Danza – Lèonide Massine. Uno dei più grandi eventi europei dedicati alla danza si terrà domani 5 settembre, come di consuetudine il primo sabato del mese, nello scenario della splendida città verticale. Il teatro della manifestazione 2020 sarà la suggestiva Piazza Flavio Gioia, uno dei principali monumenti di Positano.

Rispetto a quella dello scorso anno, la 48edizione sarà particolare vista la situazione attuale legata all’emergenza sanitaria. “Ovviamente non si potrà danzare dal vivo, ma ci saranno musica, attori e le tante étoile che sono state premiate dalla giuria internazionale che daranno il loro contributo in maniera diversa”, aveva raccontato a Positanonews il sindaco di Positano Michele De Lucia.

Positano Premia la danza – Léonide Massine è un progetto organizzato dal Comune di Positano, co-finanziato dalla Regione Campania. In merito alle novità dell’evento: “Anticipazioni in questi casi non se ne fanno per mantenere la sorpresa sui premiati, su chi sarà presente sul palco”, aveva sempre detto De Lucia. Ovviamente sarà necessaria la prenotazione e la partecipazione sarà consentita ad un numero ristretto di persone nel rispetto delle norme anti-Covid.