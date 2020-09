Condannato a 8 mesi, pena sospesa per il falso diplomatico in vacanza a Capri. Dopo una lunga vacanza all’insegna del lusso sull’isola di Capri, dal costo di alcune decine di migliaia di euro ma a scrocco, il faso diplomatico è tornato libero su decisione del giudice del tribunale di Napoli.

Dopo essere stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Capri e processato questa mattina con rito direttissimo, il 31enne di origine croata ma residente in Italia è stato riconosciuto colpevole e condannato ad 8 mesi, con sospensione della pena, per aver dichiarato false generalità. Per il reato di truffa, il giudice ha disposto lo stralcio, per cui la vicenda sarà oggetto di un altro procedimento penale.