Concorso fotografico “La natura in uno scatto”: la foto della volpe sul sagrato del Santuario dell’Avvocata arriva in finale. Sono state ben novecento le foto del concorso fotografico che ha riscosso molto successo sui social, “La natura in uno scatto”. Venti le fotografie finaliste, tra cui anche lo scatto di Angelo Tortorella, che ritrae una volpe sul sagrato del Santuario dell’Avvocata, a Maiori, in Costiera Amalfitana.

“Appassionato di montagna e devoto alla vergine dell’Avvocata, portai mio figlio e un gruppo di amici a trascorrere una notte lì. Al mattino presto trovammo questo splendido esemplare di volpe che si avvicinava a noi a prendere da mangiare senza alcun timore. Mi hanno poi raccontato che era un ospite abituale. Che poi non è corretto dire ospite, perché gli intrusi siamo noi – ci racconta Angelo autore dello scatto – La foto è stata scattata con una action cam comandata a distanza per non spaventare troppo l’animale. Mio figlio e i suoi amichetti ancora ne parlano dello splendido incontro”.

Per sostenerlo, basta visitare la pagina Facebook “La natura in uno scatto” e mettere like alla foto.