Conca dei Marini/Positano. Tanti auguri a Rino e Rossella per il loro matrimonio! Grande gioia in Costiera Amalfitana per il matrimonio tra Rino e Rossella: giorno felice da trascorrere con i loro bambini Filippo, Pierdavide ed Elide, con gli amici ed i parenti, in semplicità ed allegria.

Dopo il rito religioso con la Santa Messa officiata dal S.E. Vescovo Michele Fusco presso la Chiesa di San Pancrazio a Conca dei Marini, il piccolo rinfresco nella piazza vicina.

Anche la redazione di Positanonews si unisce virtualmente ai festeggiamenti, augurando una vita di felicità agli sposi ed ai loro bambini!