Conca dei Marini, nessun caso positivo al Covid. Arriva l’ufficialità dal Comune

Conca dei Marini: nessun caso di Covid-19. Arriva la notizia ufficiale del Comune dopo l’episodio di positività al coronovirus che ha interessato due coniugi residenti in Francia – risultati asintomatici – che hanno soggiornato a Conca dei Marini e frequentato luoghi della Costiera Amalfitana dal 30 agosto al 5 settembre 2020,

Il Comune di Conca di Marini comunica:

che i locali di ristorazione e accoglienza di Conca dei Marini frequentati dai predetti turisti sono stati attenzionati ed hanno comunicato di aver ottemperato a tutte le forme di prevenzione previste per il contrasto a fattori epidemiologici riconducibili al Covid-19, così come da documentazioni pervenute al Protocollo Generale di questo Ente.

Nello specifico, gli esercizi commerciali, di ristorazione e di accoglienza turistica hanno praticato il tracciamento delle persone ospitate, la misurazione della temperatura all’atto dell’ingresso, le sanificazioni previste e quant’altro disposto dalle Autorità per quanto attiene alle misure di prevenzione epidemiologica.

Il personale degli esercizi, nonché i titolari degli stessi, si sono immediatamente e volontariamente sottoposti a test, e la totalità degli stessi è risultata essere NEGATIVA al virus.

Pertanto, si esorta comunque a mantenere alta l’attenzione alle misure di prevenzione previste e disposte dalle Autorità Sanitarie, ma nel contempo si esorta altresì a non diffondere notizie non rispondenti alla realtà che creano disagio e forniscono una non corretta informazione per la generalità dell’utenza.

Al momento le attività di ristorazione e di accoglienza riguardanti il Borgo Marina di Conca nonché l’intero territorio di Conca dei Marini procedono regolarmente in piena tranquillità.

All’atto del pervenire delle notizie riguardanti le circostanze di cui sopra, si è proceduto a rendere edotto il Servizio Sanitario Locale.