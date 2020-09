Conca dei Marini, l’augurio del Comune per l’inizio del nuovo anno scolastico: “La scuola è il nostro passaporto per il futuro”

Il Comune di Conca dei Marini, con un post sulla sua pagina Facebook, augura un buon inizio di anno scolastico: «Ogni anno il ritorno a scuola è un momento speciale, atteso con tanta ansia ed emozione; quest’anno, per ovvie ragioni, lo è ancor di più, dopo tanti mesi di lontananza dalle aule, dai compagni di classe e dagli insegnanti. Quella appena trascorsa è stata un’estate particolare per tutti; anche gli amministratori comunali, insieme ai responsabili degli uffici, alla dirigente scolastica e agli insegnati hanno avuto “dei compiti delle vacanze” da risolvere, al fine di preparare, nel migliore dei modi, il ritorno in aula dei nostri bambini, facendo il possibile per consentire a tutti di frequentare la scuola in sicurezza e garantire gli stessi servizi degli anni passati. Oggi desideriamo rivolgere un sincero ed affettuoso augurio di buon anno scolastico ai bambini e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale non docente, che con il loro quotidiano impegno, nonostante le inevitabili difficoltà nelle quali devono operare, si prodigano per il bene degli studenti. “La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”».