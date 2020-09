Come votare in sicurezza ai tempi del Covid-19. Le procedure da seguire quando ci si reca ai seggi

Il 20 e 21 settembre siamo chiamati alle urne per esercitare il diritto di voto per i referendum, le Regionali e – in molte città – per le elezioni comunali. Ma questa tornata elettorale sarà diversa da tutte le altre a cui abbiamo partecipato. Quest’anno bisogna fare i conti con il Covid-19 e le misure di sicurezza finalizzate al contenimento del contagio.

Ma come si svolgerà materialmente la votazione, quali sono le misure da adottare una volta entrati nel seggio elettorale? Innanzitutto, oltre alla tessera elettorale e ad un documento di riconoscimento in corso di validità, sarà obbligatorio avere con sé la mascherina di protezione individuale.

Non si potrà entrare nelle sezioni per votare senza indossare regolarmente la mascherina che dovrà, però, essere tolta un attimo davanti agli scrutatori ed al presidente di seggio per consentire l’individuazione, mantenendo una distanza di sicurezza di due metri. Una volta identificati la mascherina va nuovamente indossata fino all’uscita dal seggio.

Sarà, inoltre, obbligatorio igienizzarsi più volte le mani utilizzando l’apposito gel che verrà messo a disposizione nei seggi. Bisognerà igienizzare le mano all’ingresso, prima di ricevere le schede elettorali e la matita e, preferibilmente, anche dopo aver votato. Per prevenire i rischi di contagio sarà lo stesso elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda elettorale, a provvedere ad inserirla personalmente nell’urna.

Non è prevista, invece, la misurazione della temperatura al momento dell’ingresso ai seggi ma ci si affida al senso di responsabilità personale. Quindi, prima di uscire di casa per recarsi a votare, sarà cura di ognuno misurare la temperatura corporea e, nel caso in cui dovesse essere superiore ai 37,5° (oppure se sono presenti sintomi riconducibili al Coronavirus, come ad esempio la tosse), bisognerà evitare di recarsi alle urne.

L’accesso dall’esterno alle sezioni elettorali sarà organizzato, anche con l’aiuto del volontariato, in modo da evitare l’affollamento di troppe persone all’interno dei locali e il rispetto delle distanze. Nei locali e sulle superfici di contatto, ovvero tavoli e cabine, saranno previste periodiche operazioni di pulizia e igienizzazione.